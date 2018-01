DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Softwarekonzern SAP übernimmt den US-Anbieter von cloudbasierten Lead-to-Money-Lösungen Callidus Software für 2,4 Milliarden US-Dollar. Je Aktie zahlt der DAX-Konzern eigenen Angaben zufolge 36 Dollar, das entspricht einem Aufpreis von 28 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis pro Calliduscloud-Aktie für drei Monate. Die Callidus Software Inc ist im Markt unter dem Namen Calliduscloud bekannt.

SAP finanziert den Kauf aus liquiden Mitteln sowie einem befristeten Akquisitionsdarlehen. Die Transaktion soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden und werde sich 2018 voraussichtlich noch nicht auf das Ergebnis auswirken. Für 2019 wird ein positiver Beitrag auf das Non-IFRS-Ergebnis je Aktie erwartet.

SAP und Calliduscloud arbeiten bereits seit einigen Jahren im Rahmen einer Vertriebsvereinbarung zusammen. Mit der Kombination der Calliduscloud-Suite "Lead to Money" und der SAP-Suite "Customer Engagement" will SAP den Angaben zufolge ein führendes Lösungsportfolio für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) schaffen.

Alle Calliduscloud-Produkte sollen innerhalb der Geschäftseinheit SAP Hybris und damit als Teil der SAP Cloud Business Group konsolidiert werden. Das bestehende Managementteam werde Calliduscloud weiterhin führen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

22:20 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Electronic Arts Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 123,0 zuvor: 122,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.841,20 -0,43% Nikkei-225 23.291,97 -1,43% Hang-Seng-Index 32.596,21 -1,12% Kospi 2.520,26 -3,00% Shanghai-Composite 3.493,74 -0,83% S&P/ASX 200 6.022,80 -0,87%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Märkte der Region folgen den US-Börsen nach unten, die am Montag nach ihrer Rekordserie einen Rücksetzer erlebten. Mit der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation am späten Dienstag und dem Ergebnis der Fed-Zinssitzung am Mittwoch zwei Ereignisse an, die potenziell zu hoher Volatilität an den Märkten führen könnten. Daher dürften viele Anleger ihr Aktienengagement vorsichtshalber zurückfahren. Aktien asiatischer Apple-Zulieferer fallen im Sog der Apple-Aktie. An der Tokioter Börse geht es für Murata um 2,2 Prozent nach unten. TDK verbilligen sich um 2,5 Prozent. In Taiwan verlieren Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,9 Prozent. Largan Precision legen hingegen gegen den Trend um 0,3 Prozent zu, gestützt von einem optimistischen Kommentar der Daiwa-Analysten. In Hongkong lasten Gewinnmitnahmen im Bankensektor auf dem Markt. China Construction Bank verlieren 3 Prozent und ICBC 2,8 Prozent. Die rohstofflastige Börse in Sydney leidet dagegen unter dem Rückgang der chinesischen Eisenerz- und Ölfutures.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Maxim Integrated Products haben am Montag im nachbörslichen Handel kräftig nachgegeben, nachdem der japanische Wettbewerber Renesas Kaufinteresse an dem US-Chiphersteller dementiert hatte. Die Titel verloren 8,7 Prozent. Für den Kurs des Versicherers Metlife ging es um 6,8 Prozent nach unten. Das Unternehmen muss die Vorlage seiner Geschäftszahlen verschieben und frühere Quartalsausweise revidieren, weil es in den vergangenen Jahren Renten nicht ausgezahlt hat. Betroffen sind möglicherweise mehrere zehntausend Leistungsberechtigte, die erst ausfindig gemacht werden müssen. Metlife muss deshalb seine Rückstellungen um voraussichtlich 525 bis 575 Millionen Dollar vor Steuern erhöhen. Revlon-Aktien legten dagegen um 1,8 Prozent zu. Der Kosmetikkonzern hatte nach Börsenschluss vorläufige Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz wird demnach höher ausfallen als bis dahin erwartet. Überdies verlässt CEO Fabian Garcia das Unternehmen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.439,48 -0,67 -177,23 6,96 S&P-500 2.853,53 -0,67 -19,34 6,73 Nasdaq-Comp. 7.466,51 -0,52 -39,27 8,16 Nasdaq-100 6.988,32 -0,49 -34,66 9,25 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 827 Mio 806 Mio Gewinner 557 1.631 Verlierer 2.467 1.344 Unverändert 61 104

Leichter - Nach dem kräftigen Schluck aus der Kurspulle zum Wochenschluss haben Anleger an der Wall Street Gewinne mitgenommen. Steigende Rentenrenditen und auch die leichte Dollar-Erholung wurden als Belastungsfaktoren für Aktien genannt. Die aggregierte Dividendenrendite des Dow lag bei 2,1 Prozent und damit mittlerweile klar unter der Zehnjahresrendite am Anleihemarkt von 2,7 Prozent. Beim S&P-500 fiel die Relation noch ungünstiger aus. Börsianer sprachen aber auch von Zurückhaltung am Aktienmarkt angesichts einer Börsenwoche, die gespickt ist mit Höhepunkten wie wichtigen Quartalsergebnissen, den US-Arbeitsmarktdaten und der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation. Der Limonadenanbieter Dr Pepper Snapple und der Kaffeespezialist Keurig Green Mountain wollen sich zusammenschließen. Für die Pepper-Aktie ging es um 22,4 Prozent nach oben. Apple fielen um 2,1 Prozent, nachdem in einem Medienbericht von einer deutlichen Produktionskürzung beim iPhone X wegen einer schwachen Nachfrage berichtet worden war. Lockheed Martin hatte im Schlussquartal auf bereinigter Basis die Erwartungen übertroffen und blickte zuversichtlich in das neue Jahr. Die Titel legten um 1,9 Prozent zu. Seagate hatte ebenfalls besser abgeschnitten als gedacht. Die Aktie verteuerte sich um 0,3 Prozent. Berichte, wonach Präsident Trump beim nächsten Mobilfunkstandard 5G verhindern will, dass Chinesen im US-Mobilfunk mitmischen, belasteten neben den gestiegenen Rentenrenditen die Sektorwerte. AT&T und Verizon zeigten sich mit Abgaben von 1,5 bzw. 1,1 Prozent, T-Mobile US verloren 1,0 Prozent. Ford litten unter etwas Verunsicherung, weil nach weniger als sechs Monaten im Amt der China-Chef seinen Hut nahm. Ford büßten 4,5 Prozent ein.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,12 1,2 2,11 91,8 5 Jahre 2,49 2,2 2,47 56,6 7 Jahre 2,62 2,2 2,60 37,4 10 Jahre 2,69 2,7 2,66 24,6 30 Jahre 2,94 3,1 2,91 -12,4

Die Notierungen fielen auf breiter Front. Die Zehnjahresrendite kletterte auf das höchste Niveau seit April 2014 und stieg um 3 Basispunkte auf 2,69 Prozent. Damit kam sie im späten Handel von den Tageshochs um 2,71 Prozent etwas zurück. Steigende Infrastrukturausgaben zusätzlich zu den Effekten der Steuerreform könnten die Inflation und damit auch das Zinsniveau befeuern, hieß es. Marktteilnehmer verwiesen zudem auf einen steigenden US-Konsum, der ebenfalls die Inflation weiter treiben könnte. Dies wiederum sorge für zunehmende Zinserhöhungsfantasie. Die Sparquote war auf den niedrigsten Stand seit September 2005 gesunken.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,2355 -0,2% 1,2381 1,2398 +2,8% EUR/JPY 134,36 -0,4% 134,93 135,09 -0,7% EUR/GBP 0,8810 +0,1% 0,8798 0,8780 -0,9% GBP/USD 1,4025 -0,3% 1,4071 1,4122 +3,7% USD/JPY 108,74 -0,2% 108,99 108,95 -3,4% USD/KRW 1074,00 +0,3% 1070,98 1068,92 +0,6% USD/CNY 6,3338 -0,1% 6,3375 6,3264 -2,7% USD/CNH 6,3419 +0,1% 6,3383 6,3308 -2,6% USD/HKD 7,8188 +0,0% 7,8175 7,8197 +0,1% AUD/USD 0,8071 -0,2% 0,8090 0,8083 +3,2% NZD/USD 0,7316 -0,1% 0,7322 0,7324 +3,1% Bitcoin BTC/USD 10.953,59 -0,65 11.025,72 11.054,01 -22,37

Der US-Dollar berappelte sich nach seinem jüngsten Schwächeanfall etwas - auch dank steigender Renditen. ICE- und WSJ-Dollarindex kletterten um 0,4 Prozent, blieben aber in der Nähe ihrer Dreijahrestiefs. Der Euro fiel auf 1,2381 Dollar im späten Geschäft nach Wechselkursen klar über der Marke von 1,24 zum Vorwochenschluss. Doch blieben Analysten gegenüber dem Greenback mittelfristig skeptisch. Die Kapitalflüsse nach Europa sprächen gegen die US-Devise, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,86 65,56 -1,1% -0,70 +7,3% Brent/ICE 68,98 69,46 -0,7% -0,48 +3,5%

Der steigende Dollar belastete, zudem will der Irak seine Ölförderkapazitäten im Laufe des Jahres ausweiten. Darüber hinaus war in der Vorwoche die Zahl der aktiven Öl- und Gasförderstellen in den USA erneut gestiegen. Brent verbilligte sich um 1,5 Prozent auf 69,46 Dollar, WTI um 0,9 Prozent auf 65,56 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.335,39 1.340,31 -0,4% -4,92 +2,5% Silber (Spot) 17,12 17,17 -0,3% -0,05 +1,1% Platin (Spot) 994,45 1.007,50 -1,3% -13,05 +7,0% Kupfer-Future 3,16 3,18 -0,7% -0,02 -4,0%

Gold verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 1.341 Dollar je Feinunze und bewegte sich in der Nähe eines Einwochentiefs. Der Preis des Edelmetalls wurde von steigenden Renditen und einem festeren Dollar belastet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

- Einzelhandelsumsatz Dez +3,6% gg Vorjahr

- Einzelhandelsumsatz Supermärkte Dez +1,1% gg Vj

- Ausgaben privater Haushalte Dez -0,1% (PROGNOSE: +1,5%) gg Vorjahr

- Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Dez -0,5% gg Vorjahr

- Konsumneigung Dez 45,0%

- Konsumneigung Dez -0,4 Pkt gg Vorjahr

- Arbeitslosenquote Dez 2,8% (PROG: 2,7%)

POLITIK USA

Die USA haben ihren pauschalen Einreisestopp für Flüchtlinge aus elf Ländern aufgehoben. Wie das US-Heimatschutzministerium mitteilte, soll es stattdessen verschärfte Überprüfungen von Flüchtlingen aus diesen Staaten geben. Um welche Staaten es sich handelte, wurde nicht offiziell bekanntgegeben. Nach Angaben von Flüchtlingsorganisationen waren es Ägypten, Iran, Irak, Libyen, Mali, Nordkorea, Somalia, Südsudan, Sudan, Syrien und Jemen - also bis auf Nordkorea Länder mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung.

US-JUSTIZ DEUTSCHE BANK / UBS

Wegen Täuschung im Handel mit Futures haben US-Staatsanwälte Anklage gegen acht Händler erhoben. Sie werden bis auf einen der illegalen Manipulation (Spoofing) beschuldigt. Die Händler arbeiteten unter anderem für die Deutsche Bank und die UBS. Es wird erwartet, dass die Aufsichtsbehörde CFTC in Kürze zivile Klagen auf den Weg bringen wird.

ALPHABET

Tochter Waymo will ihre Flotte selbstfahrender Autos deutlich ausbauen. Waymo hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit Fiat Chrysler über den Kauf tausender Minivans geschlossen. Die Lieferung soll dieses Jahr beginnen.

EXXON MOBIL

will in den kommenden fünf Jahren rund 50 Milliarden Dollar in den USA unter anderem in den Ausbau der Öl-Förderung in West Texas oder New Mexico investieren.

JINKOSOLAR

hat einen Großauftrag in den USA erhalten und wird nun ein Solarwerk errichten. Der nun erhaltene Auftrag für Solarmodule hat ein Volumen von 1,75 Gigawatt Gesamtleistung, die über einen Zeitraum von drei Jahren an einen US-Kunden geliefert werden sollen. Angaben zum Auftraggeber machte Jinkosolar nicht.

