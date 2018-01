Snapchats Mutterfirma Snap (WKN:A2DLMS) ist Berichten zufolge dabei, noch eine weitere hochrangige Führungskraft zu verlieren. Diesmal geht es um Tom Conrad, der derzeit als Product Vice President von Snap fungiert. Conrad kam im März 2016 zu Snap, nachdem er ein Jahrzehnt bei Pandora verbracht hatte, wo er als Chief Technology Officer des Musik-Streaming-Unternehmens tätig war. Conrad plant, Snap im März zu verlassen, wahrscheinlich erst dann, weil dann einige Aktien in seinen Besitz übergehen.



Conrad verlässt Berichten nach die Tech-Industrie ganz und gar und will andere Sektoren "näher an der Kunst" erforschen, wobei einer seiner direkten Untergebenen seine Verantwortung übernimmt. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...