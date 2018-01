Die Hoffnung war groß: Ivanka Trump sollte der deutschen Wirtschaft einen Zugang zum US-Präsidenten verschaffen. Daraus wurde nichts.

Eigentlich sucht Ivanka Trump die Zukunft ihres Landes, doch erst einmal muss sie es mit einem widerspenstigen Getränkeautomaten aufnehmen. Eine heiße Schokolade hätte die First Daughter der USA gern, als sie sich im vergangenen Frühjahr bei Siemens in Berlin über die Vorzüge des deutschen Ausbildungssystems informiert. Doch der Pappbecher, der sie über ein Laufband erreichen soll, bleibt stehen. Die vollautomatisierte Kaffeemaschine, die Auszubildende der Siemens-Technikakademie entwickelt haben, streikt.

Siemens-Chef Joe Kaeser ist peinlich berührt, die Azubis lachen nervös - aber Ivanka Trump lächelt und sagt, was man eben so sagt: Am liebsten würde sie in Berlin bleiben und selbst eine Ausbildung bei Siemens machen. Leider gehe das nicht. Immerhin nehme sie "viele gute Ideen" über das duale Ausbildungssystem mit nach Hause.

Ein knappes Jahr später ist klar: Die streikende Kaffeemaschine war ein Symbol. Die in Berlin damals herrschende Hoffnung, Ivanka Trump könne für die Bundesregierung und deutsche Unternehmen einen halbwegs rationalen Zugang zum irrationalen US-Präsidenten ebnen, hat sich als Trugschluss erwiesen. Genauso wie der bescheidene Glaube daran, dass eine gezieltere Ausbildung in Unternehmen und Berufsschulen helfen würde, Amerikas Arbeiterklasse fit für die Herausforderungen einer sich wandelnden Wirtschaft zu machen.

Ein US-Exportschlager ist die duale Ausbildung auch mehr als ein Jahr nach der Amtsübernahme von Donald Trump nicht. "Wir bräuchten dringender denn je fundamentale Reformen", sagt Robert Lerman, einer der führenden US-Bildungsexperten von der Denkfabrik Urban Institute. Aber es gebe noch immer keine einheitlichen Standards, nur eine Reihe unterschiedlicher staatlicher Förderprogramme. "Ihre Qualität ist fast immer schlecht", so Lerman. An den sogenannten Community Colleges, die am ehesten mit deutschen Berufsschulen vergleichbar sind, würden die jungen Menschen nicht jene Fähigkeiten lernen, die die Wirtschaft nachfragt. Zu wenig Praxis, zu wenig Zusammenarbeit mit Unternehmen - das hat Folgen: Viele junge Menschen geben auf. "Die Abbruchquoten sind zum Teil katastrophal", sagt Lerman.

Das ist nicht erst seit Trump so. Doch hat es auch mit ihm nicht zu politischen Konsequenzen geführt. Zwar hat die US-Regierung eine Taskforce eingerichtet, in der Experten die Probleme adressieren ...

