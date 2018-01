Jahrelang hielt sich SAP zurück - nun plant der Softwareriese den nächsten großen Deal: Er will den Cloud-Spezialisten Callidus Software kaufen. Das lässt die durchwachsenen Zahlen fürs vierte Quartal fast vergessen.

Mit einer großen Übernahme will SAP den Konkurrenten Salesforce in Schach halten: Der deutsche Softwarekonzern hat am Dienstag angekündigt, das US-Unternehmen Callidus Software für 2,4 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Dabei handelt es sich um einen Spezialisten für Kundenbeziehungsmanagement (englisch: CRM), der mit seinen Lösungen den Vertrieb unterstützt.

Der Vorstand von Callidus Software habe dem Angebot bereits zugestimmt, teilte SAP mit. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 36 Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 21 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis des vergangenen Monats entspricht. Die Unternehmen wollen den Deal im zweiten Quartal abschließen. Die Zustimmung der Kartellbehörden und der Callidus-Aktionäre steht noch aus.

Der Dax-Konzern gab den Plan just an dem Tag bekannt, an dem er auch die Zahlen fürs vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 vorlegte. Womöglich kein Zufall: Er lieferte zwar das versprochene Wachstum im Zukunftsgeschäft Cloud-Computing, erfüllte aber in anderen Bereichen nicht die Erwartungen und litt zudem unter dem hohen Euro-Kurs.

Callidus Software bietet ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...