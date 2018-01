Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an jüngste Währungsbewegungen an. Er rechnet nun im Geschäftsjahr 2018 mit deutlich schärferem Gegenwind. Aufgrund von Absicherungsgeschäften werde sich der positive Effekt der US-Dollar-Schwäche auf die Profitabilität erst 2019 einstellen. Insgesamt nahm er seine Gewinnprognosen für den Sportartikelhersteller etwas zurück./ag/ajx Datum der Analyse: 29.01.2018

