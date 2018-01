FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stand am Morgen bei 158,84 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe hielt sich kaum verändert bei 0,68 Prozent. Auch bei den Anleihen der übrigen Euroländer gab es am Morgen nur wenig Bewegung.

Damit haben sich die starken Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Zum Wochenauftakt war die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe noch zeitweise bis auf 0,70 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2015.

Im weiteren Tagesverlauf könnten wichtige Konjunkturdaten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Wachstumsdaten aus der Eurozone für das vierte Quartal 2017 und neue Daten zur Stimmung in den Unternehmen des Währungsraums. Außerdem werden im Verlauf des Tages Preisdaten aus Deutschland erwartet, die ebenfalls für Bewegung bei Bundesanleihen sorgen könnten./jkr/das

ISIN DE0009652644

AXC0049 2018-01-30/08:36