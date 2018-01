Dass europäische Aktien in den letzten Wochen und Monaten nicht imstande waren, mit der beeindruckenden Hausse der US-Aktienindizes mitzuziehen, liegt an drei Aspekten: Zum einen vermutet man zu Recht, dass die Vorteile, die US-Unternehmen aus der mittlerweile in Kraft getretenen Steuerreform ziehen, vielen europäischen und asiatischen Firmen zum Nachteil gereichen könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...