Die comdirect Gruppe (ISIN: DE0005428007) hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 94,9 Millionen Euro abgeschlossen.

Die Eigenkapitalrendite vor Steuern liegt bei 15,8 Prozent. "In einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld hat comdirect ein gutes Ergebnis erzielt. Unser zum Halbjahr kommuniziertes Ergebnisziel von rund 85 Millionen Euro vor Steuern haben wir deutlich übertroffen. comdirect ist weiterhin eine der profitabelsten Retail-Banken in Deutschland", sagt Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG. Das hohe Ergebnis des Vorjahres (120,7 Millionen Euro vor Steuern) ging zurück auf einen Einmalertrag von rund 41 Millionen Euro vor Steuern aus der Visa-Transaktion. Ohne den Visa-Sondereffekt liegt das Ergebnis vor Steuern um rund 19 Prozent über Vorjahr.

Walter: "Basis für das gute Ergebnis ist unser starkes Wachstum. Wir sind strategisch auf dem richtigen Kurs: Wir wollen die erste Adresse für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren in Deutschland sein und unsere Kunden als smarter digitaler Begleiter bei allen Finanzthemen unterstützen. Dies gelingt uns mit innovativen und intelligenten Lösungen." Als ein Beispiel nennt Walter die digitale Vermögensverwaltung cominvest, über die Kunden seit Start des Angebots im Mai 2017 bereits über 200 Millionen Euro angelegt haben. "Die gute Resonanz unserer Kunden und zahlreiche Auszeichnungen wie der Efma-Accenture-Silver-Award zeigen uns, dass cominvest die passende Antwort auf das Niedrigzinsumfeld ist." Ein weiteres Beispiel für im Jahr 2017 auf den Markt gebrachte Services sind die sprachgesteuerten Finanz-Skills für Amazons Alexa und für den Google Assistant.

Smarter Finanzbegleiter für eine mobile Generation

Für das Jahr 2018 kündigt Walter weitere Innovationen an, mit denen comdirect als smarter Finanzbegleiter Bankgeschäfte einfacher und bequemer macht. Im Fokus stehen dabei die Bedürfnisse einer zunehmend mobilen Generation. Die erste neue Funktion, eine innovative Chat-Überweisung, steht ab sofort per App zur Verfügung. Überweisungen funktionieren damit so einfach und schnell wie das Senden einer Textnachricht. ...

