Im vierten Quartal 2017 kletterte der Umsatz nur noch um 1 % auf 6,81 Mrd. Euro dabei hatten Analysten einiges mehr erwartet. Im Vorquartal hatte das Plus 4 % betragen und in den ersten sechs Monaten war der Konzernumsatz noch um 11 % nach oben gestiegen. Während die Erlöse mit der Mietsoftware aus der Datenwolke von Oktober bis Dezember noch um 21 % anzogen, ging es im traditionellen Lizenzgeschäft um 5 % nach unten. Um sich künftig Wachstum zu sichern, kaufte SAP in den USA für 2,4 Mrd. $ den Spezial-Cloudanbieter Callidus Software. Dennoch will man nun nicht durch Übernahmen, sondern weiter organisch wachsen



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info