Anleger sind derzeit vorsichtig, weil sie die anstehenden Quartalszahlen zahlreicher Firmen zunächst abwarten. Schwache Vorgaben aus den USA dürften den Dax am Dienstag zudem unter Druck setzen.

Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der Deutsche Aktienindex am Dienstag schwächer in den Handel starten. Am Montag hatte er 0,1 Prozent auf 13.324 Punkte verloren. Dabei hielten sich die Anleger vor allem mit Blick auf die diese Woche Fahrt aufnehmende deutsche Bilanzsaison bedeckt.

Mit Argusaugen dürften die Anleger daher die Bilanz von SAP prüfen. Der Softwarekonzern ist zum Jahresende langsamer gewachsen. Im vierten Quartal 2017 kletterte der Umsatz nur noch um ein Prozent auf 6,81 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Walldorf bekanntgab. Analysten hatten mehr erwartet. Im Vorquartal hatte das Plus vier Prozent betragen und in ersten sechs Monaten war der Konzernumsatz noch um elf Prozent geklettert.

Während die Erlöse mit der Mietsoftware aus der Datenwolke von Oktober bis Dezember noch

