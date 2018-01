FRANKFURT (Dow Jones)--Seinem Ruf als sicherem Hafen wird der Anleihemarkt am Dienstagmorgen nicht gerechnet. Trotz sich abzeichnender kräftiger Verluste am Aktienmarkt gibt der Bund-Future zur Eröffnung leicht nach. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 158,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,93 Prozent und das Tagestief bei 158,73 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.855 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 2 Ticks auf 130,5 Prozent.

Steigende Inflationserwartungen sowie sich abzeichnende Leitzinserhöhungen in den USA im laufenden Jahr drücken auf den Anleihemarkt. Die National-Bank erwartet den Future am Dienstag in einer Handelsspanne zwischen 158,40 und 159,70 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.