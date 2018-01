Am Donnerstag bietet Daimler (WKN:710000) auf der jährlichen Bilanzpressekonferenz einen Einblick in die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Ergebnisse eines einzelnen Quartals oder eines einzelnen Jahres erscheinen vor den bedeutenden Umwälzungen der Automobilbranche als vernachlässigbar.



Dennoch lohnt sich ein Blick darauf, wo Daimler Fortschritte macht und wo vielleicht auch nicht. Dabei sollten Investoren ganz besonders auf drei Kennzahlen achten: die Absatzzahlen, die Gewinnmarge und die Kundenanzahl bei Mobilitätsdienstleistungen.

Die Absatzzahlen

Auch wenn Elektromobilität, autonomes Fahren und Mobilitätsdienstleistungen derzeit häufig besprochene Schlagworte sind, so ist der Verkauf von Autos, Trucks, Vans oder Bussen noch immer das Tagesgeschäft und die Haupteinnahmequelle ...

