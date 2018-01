USU gewinnt Rhomberg als Valuemation-Neukunden für IT-Servicemanagement

Möglingen, 30. Januar 2018.

Die Rhomberg Gruppe und die Rhomberg Sersa Rail Group setzen für den Aufbau eines standardisierten IT-Servicemanagements (ITSM) auf die USU-Expertise und die Software Valuemation. Die Umsetzung des internationalen Projekts für die Bau- und Bahntechnikspezialisten aus Bregenz, Österreich, verläuft in mehreren Schritten. Dabei sollen die einzelnen IT-Serviceprozesse über alle Standorte hinweg vereinheitlicht, nach dem ITIL(R)-Framework standardisiert und danach sukzessive implementiert werden. Geplant ist zunächst die Realisierung der Prozesse Asset-, Incident- und Change Management. Im weiteren Verlauf erfolgt die Umsetzung weiterer Prozesse, z. B. für das Problem-, Service Request-, Contract-, Resource- und Service Portfolio Management sowie für IT Self-Service.

Über die USU AG

Die 1977 gegründete USU AG gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen.

Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation, eine modulare, integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungsunternehmen wird Valuemation als weltweit führend eingestuft.

Die USU AG ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: www.valuemation.com

Über die Rhomberg Gruppe

Die Rhomberg Gruppe mit Firmensitz in Bregenz, Österreich, ist in den Bereichen Bau, Ressourcen und Bahn tätig. Das 1886 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation beschäftigt aktuell rund 2 750 Mitarbeitende und unterhält Standorte und Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Australien, Kanada und Großbritannien. Die Holding-Funktionen werden von Bmst. DI Hubert Rhomberg und Mag. Ernst Thurnher wahrgenommen.

In der Firmenphilosophie sind die Kriterien der Nachhaltigkeit verankert - sei es bei der ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden, dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen oder bei der Stärkung des Schienenverkehrs. Darüber hinaus wird in der Gruppe großer Wert auf soziale Aspekte der Nachhaltigkeit gelegt: Die gelebte Führungskultur orientiert sich an den Grundsätzen der Forderung und Förderung von Mitarbeitenden, diese werden in der hauseigenen Rhomberg-Akademie aus- und weitergebildet.

Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete die Rhomberg Gruppe im Bereich "Bau und Ressourcen" einen Umsatz von 278 Millionen Euro. Die Rhomberg Sersa Rail Group, an der Rhomberg 50 Prozent der Anteile hält, erzielte einen Umsatz von 436 Millionen Euro.

Nähere Informationen unter www.rhomberg.com.

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: t.gerick@usu-software.de USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de Rhomberg Gruppe Marketing und Kommunikation Mag. Matthias Moosbrugger Tel.: +43 5574 403-2195 Fax: +43 5574 403-2003 E-Mail: matthias.moosbrugger@rhomberg.com

