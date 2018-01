Um wettbewerbsfähig zu bleiben, halten Unternehmen ihre Produktion schlank und flexibel - so auch Honeywell Analytics. helfen dem Hersteller von Gaswarnsystemen schon länger, nach dem Lean-Prinzip zu arbeiten. Mittlerweile rücken auch mobile Roboter vermehrt in den Fokus produzierender Unternehmen, denn die fahrenden Helfer lassen sich in bestehende Prozesse integrieren und übernehmen dynamisch Intralogistik-Tätigkeiten. Bei der seiner sah sich der Betrieb jedoch mit einer Herausforderung konfrontiert: Der Transport von Materialien zwischen der Produktion und dem Lager erfordert das Navigieren durch doppelte Brandschutztüren und schmale Flure sowie das Steuern von Aufzügen. Deshalb stellte der Einsatz traditioneller Förderbänder mit Schienen keine Option dar. "Viele der von uns in Erwägung gezogenen Lösungen hätten nur festgelegten Linien und Produktionslayouts folgen können. Das ist für unsere Fertigung jedoch viel zu starr", erläutert Timothy Ward, Konstrukteur bei Honeywell Analytics.

Eine flexiblere Lösung war gefragt: Heute sind bei dem Hersteller drei mobile Roboter von im Einsatz - direkt neben den menschlichen Arbeitern. Die fahrenden Helfer übernehmen das manuelle Schieben der Wagen ...

