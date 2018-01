Volkswagen hat sich für fragwürdige Abgastests an Affen entschuldigt. Konzernchef Matthias Müller nannte die von der Lobbyvereinigung EUGT in den USA praktizierten Methoden "unethisch und abstoßend". "Mit Interessenvertretung oder wissenschaftlicher Aufklärung hatte das nichts, gar nichts zu tun", sagte er laut Redemanuskript am Montagabend in...

Den vollständigen Artikel lesen ...