Der niederländische Elektronikkonzern Philips (ISIN: NL0000009538) wird erneut eine Dividende von 0,80 Euro ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 33,85 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,36 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. Mai 2018 statt. Die Auszahlung der Dividende kann in bar oder in Form von Aktien erfolgen. Ex-Dividenden Tag ist der 7. Mai 2018. Im Vorjahr zahlte Philips ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...