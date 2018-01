Der deutsche Leitindex ist zu Beginn der neuen Handelswoche auf Richtungssuche. Gestern schwankte der DAX zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Am Ende schlug das Pendel nach unten aus. Der DAX schloss bei 13.324 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1 Prozent bzw. 16 Punkten. Marktidee: MicrosoftIn den USA nimmt die Bilanzsaison an Fahrt auf. Microsoft ist morgen Abend nach Börsenschluss an der Reihe. Die Aktie von Microsoft erreichte gestern im Laufe des Handelstages ein neues Rekordhoch. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein. Anleger sollten jetzt eine Konsolidierungsphase einplanen.