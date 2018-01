Liebe Leser,

nach der Halbierung der Dividende erhalten die Aktionäre für das letzte Quartal nur eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 0,12 USD je Anteilsschein. In Anbetracht des derzeitigen Aktienkurses von 16,16 USD errechnet sich daraus eine Dividendenrendite von 2,97 %. Lange hatte das Unternehmen seine hauseigenen Probleme vor sich hergeschoben und bekommt nun die Quittung. So ging der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 1 % zurück, hinzu kam ein Verlust in Milliardenhöhe.

