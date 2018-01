Gemessen an der für den Sportartikel eingesetzten Kunststoffmenge, spielt die Branche nur eine untergeordnete Rolle in der Kunststoffindustrie. Die Automobil-, Verpackungs- und Baubranche verbrauchen jeweils ein Mehrfaches an Material für deren Produkte - und machen entsprechend auch weit höhere Umsätze. So verarbeitete die deutsche Industrie rund 355.000 t zu Sport- und Freizeitartikeln. Darin enthalten sind ebenso Haushaltswaren. Für Sportartikel existiert keine gesonderte Statistik. Deren Verarbeitungsmenge liegt aber definitiv weit unter den genannten 355.000 t. Zum Vergleich: Allein für Verpackungen verwendeten die Hersteller rund 4,25 Mio. t Kunststoff, die Bauwirtschaft verarbeitete 2,74 Mio. t und die Autoindustrie rund 1,3 Mio. t.

Ist der Sport also irrelevant für die Kunststoffindustrie? Das kommt auf die Perspektive an. Denn obwohl der Anteil der für diesen Bereich eingesetzte Materialmenge im niedrigen einstelligen Bereich liegt, kommt umgekehrt keine Sportart ohne den Kunststoff aus. Das wiederum setzt voraus, dass in diesem Bereich genauso Unternehmen existieren, die mit ihrem Spezialwissen die jeweiligen Sportarten mit herausragenden Produkten versorgen. Wäre dies nicht so, würden wir nach wie vor mit Fußbällen aus Leder spielen oder hätten Laufbekleidung aus Baumwolle. Oder noch ein eingängiges Beispiel: Sturzhelme aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...