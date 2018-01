Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Travelers Companies -0,31% auf 148,96, davor 11 Tage im Plus (13,1% Zuwachs von 132,11 auf 149,42), Coca-Cola -1,71% auf 47,7, davor 10 Tage im Plus (5,41% Zuwachs von 46,04 auf 48,53), Erste Group -0,15% auf 40,8, davor 7 Tage im Plus (4,47% Zuwachs von 39,11 auf 40,86), Acuity Brands -2,87% auf 163,58, davor 6 Tage im Plus (4,29% Zuwachs von 161,49 auf 168,42), Novartis -0,93% auf 86,92, davor 6 Tage im Plus (5,84% Zuwachs von 82,9 auf 87,74), AMS +16,92% auf 89,54, davor 6 Tage im Minus (-16,45% Verlust von 91,66 auf 76,58), Rocket Internet -1,54% auf 24,34, davor 5 Tage im Plus (10,46% Zuwachs von 22,38 auf 24,72), EUR/USD Spot -0,3% auf 1,238, davor 5 Tage im Plus (1,64% Zuwachs von 1,22 auf 1,24), Manchester United +1,89% auf 16,2, davor 5 Tage...

