NEW YORK (Dow Jones)--Der Handelskonzern Wal-Mart verlangt von einen Lieferanten künftig eine fristgerechter Lieferung ihrer Waren, um Bußgelder zu vermeiden. Über die Verschärfung der Lieferfristen sollen die Lieferanten in dieser Woche auf ihrer jährlichen Konferenz mit der Wal-Mart Stores Inc informiert werden, sagte Steve Bratspies, Chief Merchandising Officer für Wal-Mart USA, in einem Interview.

Große Lieferanten müssen künftig 85 Prozent aller Bestellungen von Wal-Mart innerhalb eines Zeitfensters von ein oder zwei Tagen vollständig ausliefern, so Bratspies. Andernfalls drohe ihnen eine Geldstrafe von 3 Prozent der Kosten für die verzögerte Warenlieferung. Bisher lag die Schwelle bei 75 Prozent.

Kleinere Lieferanten müssen künftig die Hälfte aller Bestellungen fristgerecht liefern werden, statt einem Drittel, um das Bußgeld zu vermeiden. Die Änderung tritt im April in Kraft.

January 30, 2018 02:52 ET (07:52 GMT)

