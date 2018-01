Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Frankreichs Wirtschaft wächst 2017 um 1,9 Prozent

Die französische Wirtschaft hat im Jahr 2017 an Schwung gewonnen und die höchste Wachstumsrate seit 2011 erzielt. Wie die nationale Statistikbehörde in einer ersten Schätzung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um 1,9 Prozent. Das Wachstum verteilte sich gleichmäßig über das Jahr und beschleunigte sich in den letzten drei Monaten des Jahres leicht von 0,5 Prozent im dritten Quartal auf 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Zahlen entsprachen den Erwartungen von Ökonomen.

Preisauftrieb in Sachsen geht im Januar zurück

Aus saisonalen Gründen ist der Preisauftrieb in Sachsen zu Jahresbeginn gesunken. Wie das Statistische Landesamt berichtete, sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Ausschlaggebend dafür waren neben Rabattaktionen im Bekleidungssektor (minus 6,2 Prozent) auch günstige Angebote bei Pauschalreisen (minus 22,2 Prozent) und ein ausgeglichener Energiemarkt (minus 0,2 Prozent). Die jährliche Teuerungsrate sank von 1,7 auf 1,4 Prozent.

Chinesen kündigen Solarwerk in USA nach Strafzöllen an

Die chinesische Jinkosolar hat einen Großauftrag in den USA erhalten und wird nun ein Solarwerk errichten. Eine Woche, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle von 30 Prozent auf Solarzellen und -module beschlossen hat, kündigte die Jinkosolar Holding konkrete Schritte für das neue Werk an. Der Board habe grünes Licht für den Abschluss der Bauplanung gegeben, so das Unternehmen.

Iren stimmen Ende Mai über Liberalisierung der Abtreibungsgesetze ab

Im streng katholischen Irland wird die Bevölkerung im Mai über eine mögliche Liberalisierung der restriktiven Abtreibungsgesetze abstimmen. Das Kabinett habe die Abhaltung eines Referendums gebilligt, das Ende Mai stattfinden werde, sagte Premierminister Leo Varadkar in Dublin. Das genaue Datum werde nach Abschluss der Parlamentsdebatten und den Abstimmungen im Unterhaus und Oberhaus verkündet, er sei aber zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden könne.

US-Regierung belässt es vorerst bei derzeit bestehenden Sanktionen gegen Moskau

Die US-Regierung sieht derzeit keine Notwendigkeit für neue Sanktionen gegen Russland. Viele ausländische Regierungen hätten mögliche Geschäfte mit russischen Rüstungskonzernen im Umfang von Milliarden Dollar abgesagt, hieß es zu Begründung aus dem Außenministerium in Washington. Diese begännen jetzt erst langsam ihre Wirkung zu entfalten. Am Montag endete eine Frist für mögliche weitere Strafmaßnahmen unter dem im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

USA heben Einreisebann für Flüchtlinge aus elf Ländern auf

Die USA haben ihren pauschalen Einreisestopp für Flüchtlinge aus elf Ländern aufgehoben. Wie das Heimatschutzministerium in Washington mitteilte, soll es stattdessen verschärfte Überprüfungen von Flüchtlingen aus diesen Staaten geben. Im Oktober war ein von Präsident Donald Trump verhängter 120-tägiger Einreisebann für sämtliche Flüchtlinge aus aller Welt abgelaufen. Für Flüchtlinge aus elf Ländern mit "hohem Risiko" für die nationale Sicherheit der USA behielt die US-Regierung damals aber einen pauschalen Aufnahmestopp aufrecht.

CIA-Chef rechnet mit Einmischung Russlands in Kongress-Wahlkampf

CIA-Chef Mike Pompeo rechnet anlässlich der Kongresswahlen im Herbst mit weiteren Versuchen Russlands, Einfluss auf eine US-Wahl zu nehmen. Er habe keinen bedeutenden Rückgang der russischen Aktivitäten feststellen können, sagte der Geheimdienstchef dem Rundfunksender BBC. Er gehe fest davon aus, "dass sie es weiter versuchen werden, aber ich bin zuversichtlich, dass Amerika freie und faire Wahlen haben wird". Die USA würden derart reagieren, "dass die Auswirkungen auf unsere Wahlen nicht groß sein werden".

Vizechef der US-Bundespolizei FBI tritt zurück - Kreise

Der stellvertretende FBI-Chef Andrew McCabe, der US-Präsident Donald Trump offenbar ein Dorn im Auge war, tritt zurück. Wie aus Regierungskreisen in Washington verlautete, beendete der 49-Jährige mit sofortiger Wirkung seine Arbeit. Er bleibt aber noch bis März bei der Bundespolizei angestellt, um von seinen vollen Pensionsansprüchen zu profitieren.

Frankreich/Privater Konsum Dez -1,2% gg Vm; +1,0% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Dez PROGNOSE +0,6% gg Vm; +1,6% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Nov rev +3,0% (vorl: +2,2%) gg Vm

Schweiz Dez Handelsbilanz Überschuss 2,5 Mrd CHF

Schweiz Dez Exporte 18,1 Mrd CHF; real +4,6% gg Vj

Schweiz Dez Importe 15,5 Mrd CHF; real +11,1% gg Vj

Japan/Arbeitslosenquote Dez 2,8% (PROG: 2,7%)

Japan/Einzelhandelsumsatz Dez +3,6% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Dez +1,1% gg Vj

Japan/Ausgaben privater Haushalte Dez -0,5% (PROGNOSE: +1,5%) gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Dez 45,0%

Japan/Konsumneigung Dez -0,4 Pkt gg Vorjahr

