Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/München/Berlin (pts011/30.01.2018/09:00) - Auf den ersten Blick macht die Digitalisierung vieles einfacher. Die Welt des IT-Managements wird jedoch zunehmend komplexer. Dazu kommen rechtliche Normen wie die neue Datenschutz-Grundverordnung, die bisherige Abläufe obsolet werden lässt. Eine Software professionell und clever einzusetzen, kann hier über gewinnbringende Vorteile entscheiden. IT für B2B: askYourBEN und Crayon wissen wie es funktioniert askYourBEN und Crayon stehen Unternehmen unterstützend bei der Anpassung an die EU-Datenschutzrichtlinie zur Seite und bringen die IT auf den neuesten Sicherheitsstandard. Die Partnerschaft der beiden IT-Unternehmen ermöglicht nun noch kundenfreundlichere Produkte und Lösungen. Crayon als weltweit führender Anbieter von Software Asset Management liefert die Tools, askYourBEN setzt diese verbraucherfreundlich und möglichst reduziert im B2B-Bereich ein. Dank tagesaktueller Lizenzen zahlt der Kunde nur das, was er auch wirklich benötigt. IT - easy as can be Das Motto von askYourBEN ist Programm. IT wird auf das Wesentlichste reduziert und optimiert dabei die Kernkompetenzen des Unternehmens. askYourBEN und Crayon setzen vorrangig auf die Cloud-Technologie als meist effizienteste und kostengünstigste Lösung. Ein persönlicher Ansprechpartner, also ein BEN, steht bei askYourBEN immer beratend zur Seite - nicht anonym, sondern mit einem Namen, Gesicht und einer Telefonnummer. Die Devise: schnelles Agieren und maximale Flexibilität für das Unternehmen. Über askYourBEN Schnell, einfach, effizient. Genau so werden technische Schwierigkeiten von den BENs gelöst. Im Mittelpunkt steht jedoch nicht das Gerät - sondern der Mensch. Das im Herbst 2015 von den zwei IT-Experten Bernhard Obernosterer und Marcus Izmir nach langjähriger Zusammenarbeit gegründete Unternehmen nimmt sich persönlich technischen Anliegen im B2B-Bereich an. Das Konzept beruht dabei in erster Linie auf einfacher Kommunikation und persönlicher Betreuung durch einen eigenen, freundlichen und kompetenten Berater. Ein stetig wachsendes Netzwerk an ausgewählten Fachkräften bildet den Support von askYourBEN in unterschiedlichsten Sprachen und Ländern. Eine monatliche Grundgebühr je nach individuellem Leistungspaket garantiert laufende Hilfestellungen bei technischen Herausforderungen. Über CRAYON Crayon ist ein Beratungsunternehmen und Serviceanbieter rund um alle komplexen Herausforderungen der Software-Lizenzierung und Nutzung von Microsoft Cloud-Lösungen. Seit über 20 Jahren zeichnet sich das Unternehmen durch hohe Fachkompetenz, große Professionalität und deutlichem Mehrwert für Kunden und Partner als führender Akteur aus. Crayon ist der richtige Partner, wenn es um das Thema Microsoft, Amazon und IBM Cloud-Lösungen geht. Crayon ist Experte, wenn es um die Optimierung des ROI aus komplexer Technologie geht. Als weltweit führender Anbieter von Software Asset Management, Cloud- und Volumenlizenzierung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen ist Crayon "Trusted Advisor" für viele der weltweit führenden Unternehmen. Kontakt: askYourBEN GmbH | Marcus Izmir | Partner + Advisor | +43 699 13484101 | Marcus@askYourBEN.com | http://www.askYourBEN.com Crayon Austria GmbH | Alexander Müllner-Gilli | CEO | +43 699 1555 6161 | amg@crayon.com | http://www.crayon.com (Ende) Aussender: askYourBEN GmbH Ansprechpartner: Marcus Izmir Tel.: +43 699 13484101 E-Mail: marcus@askyourben.com Website: www.askyourben.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180130011

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 03:00 ET (08:00 GMT)