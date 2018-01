Zürich - Das Konjunkturbarometer der KOF setzt im Januar seine seit September 2017 andauernde Aufwärtstendenz nicht fort, sondern gibt nach. Der Indikator liegt aber weiterhin deutlich über seinem langfristigen Durchschnitt und deutet eine dynamischere Konjunkturentwicklung an, als noch Mitte des vergangenen Jahres. Die Schweizer Wirtschaft dürfte somit weiter an Fahrt gewinnen, wenngleich mit etwas weniger Rückenwind als noch in den vergangenen Monaten.

Im Januar 2018 sank das KOF Konjunkturbarometer gegenüber dem Vormonat ...

