Die US-Bank JPMorgan hat HelloFresh nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe über ordentliche Resultate für das Schlussquartal 2017 berichtet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussagen sowohl zur Zahl aktiver Kunden als auch zum Umsatz und operativen Ergebnis lägen über seinen Schätzungen und seien ermutigend. Am wichtigsten sei aber, dass HelloFresh bekräftigt habe, bis Ende 2018 die Gewinnschwelle erreichen zu wollen./gl/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

ISIN: DE000A161408