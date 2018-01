München (ots) -



- Stärkster Preisanstieg in Portugal: bis zu 110 Prozent über Jahresschnitt - In Spanien kosten Mietwagen trotz Ferien im Schnitt maximal 33 Euro am Tag - Preisanstieg in den Osterferien um Ø 22 Prozent, an Weihnachten um Ø 33 Prozent



In der Feriensaison kosten Mietwagen in Urlaubsländern deutlich mehr als im Rest des Jahres. Verbraucher zahlten in den Sommerferien für ein Leihfarzeug in beliebten Urlaubsländern im Schnitt bis zu 52 Prozent mehr als im Jahresmittel 2017.*)



Unter den meistgebuchten Feriendestinationen der CHECK24-Kunden**) stiegen die Preise in Portugal am stärksten: in der Spitze um 110 Prozent. Relativ günstig fahren Urlauber in Spanien. Auch in den Ferien zahlen Mietwagenkunden im Schnitt maximal 33 Euro pro Tag. Zum Vergleich: In Griechenland werden im Sommer bis zu 50 Euro pro Tag fällig.



"Urlauber sollten bereits jetzt ihren Mietwagen für die Sommerferien 2018 buchen", empfiehlt Dr. Andreas Schiffelholz, Leiter Mietwagen bei CHECK24. "Die Kontingente der Vermieter sind noch groß und Kunden bekommen die gewünschte Fahrzeugklasse."



Mietwagenpreise steigen auch an Ostern und Weihnachten



Nicht nur in den Sommerferien ziehen die Mietwagenpreise an. In den Osterferien 2017 wurden für einen Leihwagen durchschnittlich bis zu 22 Prozent mehr fällig als im Jahresmittel. Zu Weihnachten steigen die Preise für einen Leihwagen im Schnitt der betrachteten Urlaubsländer um bis zu 33 Prozent über das Jahresniveau.



