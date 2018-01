BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 29-Jan-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 29/01/2018 IE00B88D2999 16005 GBP 3870175.223 241.8103857 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 29/01/2018 IE00B7VB3908 368496 GBP 5310861.113 14.41226258 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 29/01/2018 IE00B7SD4R47 69072 EUR 16873581.47 244.289748 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 29/01/2018 IE00B8JF9153 1074432 EUR 7049979.044 6.561587 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 29/01/2018 IE00B878KX55 28775 EUR 8552438.028 297.2176552 Daily ETP



Boost ShortDAX 29/01/2018 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6351459.904 5.7502224 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 29/01/2018 IE00B7Y34M31 104092 USD 75645874.15 726.7213057 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 29/01/2018 IE00B8K7KM88 3987472 USD 21305479.19 5.3431044 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 29/01/2018 IE00B8W5C578 13507 USD 17668936.99 1308.131857 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 29/01/2018 IE00B8VZVH32 6457097 USD 15557593.27 2.4093789 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 29/01/2018 IE00B7ZQC614 89389727 USD 121789167.6 1.3624515 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 29/01/2018 IE00B7SX5Y86 1283793 USD 42838444.68 33.3686542 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 29/01/2018 IE00B8HGT870 627787 USD 16362680.92 26.0640646 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 29/01/2018 IE00B6X4BP29 53475 USD 5071894.689 94.8460905 Daily ETP



Boost Copper 3x 29/01/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 2232550.377 25.8059526 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 29/01/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 2942826.675 52.5532917 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 29/01/2018 IE00B8VC8061 217429873 USD 58424276.59 0.268704 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 29/01/2018 IE00B76BRD76 441299 USD 11514197.96 26.0916022 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 29/01/2018 IE00B7XD2195 5107197 USD 18112069.98 3.5463817 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 29/01/2018 IE00B8JG1787 28715 USD 2690968.804 93.7130003 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/01/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2120100.767 37.73764271 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 29/01/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2380487.429 63.70560732 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/01/2018 IE00B94QKC83 2627 GBP 445453.5639 169.5674016 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 29/01/2018 IE00BBGBF313 451195 GBP 23234247.58 51.49491368 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 29/01/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1991562.461 229.2841885 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 29/01/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 238943558.4 4639.680746 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 29/01/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 182998806.1 22481.42581 Daily ETP



Boost Palladium 29/01/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 553679.373 43.9951826 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 29/01/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1587489.921 167.6158717 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 29/01/2018 IE00B94QL251 4863 USD 543250.3849 111.7109572 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 29/01/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 247107.211 4.4164932 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 29/01/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 335428.2355 64.5054299 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 29/01/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 615739.9853 83.2756269 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 29/01/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 537941.0835 90.3040261 Daily ETP



Boost Silver 2x 29/01/2018 IE00B94QL921 3015 USD 178281.8916 59.131639 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 29/01/2018 IE00B94QL699 14638 USD 667713.8426 45.6151006 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/01/2018 IE00B873CW36 4251502 EUR 33157216.24 7.7989417 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/01/2018 IE00B8NB3063 259079 EUR 28883366.22 111.4847835 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/01/2018 IE00BKT09149 8780 EUR 1103446.461 125.6772735 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/01/2018 IE00BKS8QM96 289001 EUR 14805223.18 51.2289687 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/01/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 384500.3517 124.0323715 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/01/2018 IE00BKS8QN04 1427259 EUR 85450410.24 59.87029 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/01/2018 IE00BKT09479 821 GBP 109991.7152 133.9728565 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/01/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8404661.685 52.39683352 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 29/01/2018 IE00BKT09032 2500 USD 247732.8918 99.0931567 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 29/01/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 11176445.82 84.5349163 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/01/2018 IE00BLS09N40 426636 EUR 20282431.76 47.5403664 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/01/2018 IE00BLS09P63 268539 EUR 3491009.336 13.0000087 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/01/2018 IE00BLNMQS92 41069 EUR 3414720.24 83.145931 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/01/2018 IE00BLNMQT00 94182 EUR 4835076.647 51.3375873 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 29/01/2018 IE00BVFZGC04 140808 USD 2865917.534 20.3533715 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 29/01/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1528917.046 80.144522 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 29/01/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 492590.8455 43.2666531 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 29/01/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 601737.764 42.7978495 Short Daily ETP



Boost Brent 29/01/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 8275066.715 22.8206565 Oil ETC



Boost Gold 29/01/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 3031836.928 27.3463662 ETC



Boost Natural Gas 29/01/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 714212.1108 23.2256548 ETC



Boost BTP 10Y 5x 29/01/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8294094.57 45.912508 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 29/01/2018 IE00BYNXPH56 76676 EUR 4161468.783 54.2734204 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 29/01/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1700058.346 88.296372 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/01/2018 IE00BYNXPK85 10693 EUR 662199.5856 61.9283256 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/01/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2500834.07 107.4149158 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/01/2018 IE00BYTYHS72 70880 USD 4012326.133 56.60731 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/01/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 5812667.479 12.1844297 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 29/01/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 9639128.918 332.0631431 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 29/01/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 195102.127 17.736557 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 29/01/2018 IE00BYTYHQ58 46367091 USD 7829537.713 0.1688598 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 29/01/2018 IE00BYMB4Q22 57240 EUR 9746175.202 170.2686094 ETP



Boost Bund 30Y 3x 29/01/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 329855.1922 112.1956436 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 29/01/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26252481.4 10175.38039 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 29/01/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 390099.0398 111.4568685 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R8



Copyright RTT News/dpa-AFX