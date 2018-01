Düsseldorf - In Deutschland zog der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) im Dezember 2017 mit 0,8% im Monatsvergleich überraschend kräftig an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit habe sich für das Gesamtjahr 2017 ein Anstieg von 1,7% ergeben. Wegen des hohen Ölpreises dürfte auch zum 2018er Jahresauftakt der übliche Monatsrückgang mit "lediglich" 0,4% recht bescheiden ausfallen. Damit würde die Jahresrate von 1,6% im Dezember 2017 auf nun 2,0% anziehen. Für das Gesamtjahr 2019 würden die Analysten einen Anstieg der deutschen HVPI-Inflation von 1,9% erwarten (2019e.: 1,8%).

