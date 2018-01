Hannover - Weiterhin fallen die Wirtschaftsdaten in Australien insgesamt gemischt aus, so die Analysten der Nord LB.Genau diesen Eindruck hinterlasse auch der Arbeitsmarktbericht vom Monat Dezember mit einem erneuten Stellenaufbau (allerdings moderater als zuvor) und einem marginalen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 5,5%. Entsprechend seien auch die Aussichten für den privaten Verbrauch nicht eindeutig. Einerseits sollte die stärkere globale Nachfrage und die höheren Infrastrukturausgaben des Staates die Konjunktur in Down Under unterstützen, andererseits würden die Risiken einer (zu) starken Verschuldung der privaten Haushalte bei gleichzeitig nur geringem Lohnwachstum bestehen bleiben. Hinzu komme die Frage nach den Immobilienpreisen - das anhaltende Nachlassen der Preisdynamik bremse die Vermögensentwicklung und sorge für eine Stimmungseintrübung.

