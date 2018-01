TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Negative Vorzeichen haben am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Die Märkte der Region folgten den US-Börsen nach unten, die am Montag nach ihrer Rekordserie einen Rücksetzer erlebt hatten. Die kräftig gestiegenen US-Anleiherenditen hätten Gewinnmitnahmen bei Aktien ausgelöst, hieß es. Zudem stünden mit der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation am späten Dienstag und dem Ergebnis der Fed-Zinssitzung am Mittwoch zwei Ereignisse an, die potenziell zu hoher Volatilität an den Märkten führen könnten. Daher dürften viele Anleger ihr Aktienengagement vorsichtshalber zurückgefahren haben.

Bewertungen und Umsätze an den weltweiten Aktienmärkten seien in jüngster Zeit merklich gestiegen, sagte Robert Gillam, CEO des Vermögensverwalters McKinley Capital. Daher sei eine Korrektur durchaus möglich. Auch die Analysten von Capital Economics glauben nicht, dass die Aktienmärkte das Tempo, mit dem sie in das Jahr 2018 gestartet sind, durchhalten können. Sie begründen das mit der Erwartung, dass sich das chinesische Wirtschaftswachstum verlangsamen werde. Das könne nicht dadurch kompensiert werden, dass sich das Wachstum in kleineren Schwellenländern wie Brasilien erhole.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 1,4 Prozent auf 23.292 Punkte. Kräftig gestiegene Einzelhandelsumsätze vermochten die Stimmung nicht aufzuhellen, zumal die Verbraucherausgaben nach wie vor schwächeln. An der Börse in Schanghai gaben die Kurse im Schnitt um 1 Prozent nach, in Hongkong fielen sie im späten Handel um 1,2 Prozent. Die Börse im südkoreanischen Seoul, die am Montag die Gewinnerliste angeführt hatte, verzeichnete ein Minus von 1,2 Prozent. Der australische Aktienmarkt büßte 0,9 Prozent ein.

Apple-Zulieferer unter Druck

Aktien asiatischer Apple-Zulieferer standen unter Druck, nachdem die Apple-Aktie am Montag 2,1 Prozent verloren hatte. Ursächlich für den Kursverlust war ein Bericht, wonach Apple wegen zu geringer Nachfrage die Produktion des iPhone X im ersten Kalenderquartal halbiert. An der Tokioter Börse ging es für Murata um 1,9 Prozent nach unten. TDK verbilligten sich um 2,2 Prozent. In Taiwan verloren Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,1 Prozent und Hon Hai 1,2 Prozent. Largan Precision legten hingegen gegen den Trend um 0,5 Prozent zu, gestützt von einem optimistischen Kommentar der Daiwa-Analysten. In Seoul drückten die Zweifel an der iPhone-Nachfrage Samsung um und Hynix um je fast 3 Prozent.

In Hongkong lasteten Gewinnmitnahmen im Bankensektor auf dem Markt. China Construction Bank verloren 2,1 Prozent und ICBC 2,7 Prozent. In Schanghai machten Anleger bei Aktien von Kohlebergwerksbetreibern Kasse. Shenhua verbilligten sich um 2 Prozent und Yanzhou Coal um 4,4 Prozent. Auch Immobilien- und Finanzwerte gehörten zu den Verlierern.

Die rohstofflastige Börse in Sydney litt dagegen unter dem Rückgang der chinesischen Eisenerz- und Ölfutures. Unter den Aktien der Rohstoffbranche verbilligten sich BHP Billiton um 1,3 Prozent und Woodside Petroleum um 2,2 Prozent.

Am Ölmarkt setzten die Preise ihre Talfahrt fort, was Marktteilnehmer mit der Stabilisierung des Dollar und Gewinnmitnahmen erklären. Öl war zuvor auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren gestiegen. Das Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,0 Prozent auf 64,92 Dollar. Brent gab um 0,7 Prozent auf 69,00 Dollar nach.

Der Goldpreis gab ebenfalls nach, belastet vom festeren Dollar und den höheren Anleihe-Renditen, die das zinslos gehaltene Gold weniger attraktiv machen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.336 Dollar.

Im Zuge der Dollar-Erholung fiel der Euro auf 1,2340 Dollar. In der vergangenen Woche hatte die Gemeinschaftswährung zeitweise etwas über 1,25 Dollar gekostet. Zur japanischen Währung schwächelt der Greenback jedoch weiter. Von seinem Tageshoch bei 109,20 Yen kam er zurück auf etwa 108,70 Yen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.022,80 -0,87% -0,70% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.291,97 -1,43% +2,32% 07:00 Kospi (Seoul) 2.567,74 -1,17% +4,06% 07:00 Schanghai-Comp. 3.488,19 -0,99% +5,45% 08:00 Shenzhen A-Aktien 1.996,94 -0,53% +1,07% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 32.592,77 -1,13% +10,19% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.076,78 -1,29% +4,08% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.555,63 -0,60% +5,12% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.869,45 -0,06% +4,10% 10:00 BSE (Mumbai) 36.083,62 -0,55% +6,72% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,2342 -0,3% 1,2381 1,2398 +2,7% EUR/JPY 134,20 -0,5% 134,93 135,09 -0,8% EUR/GBP 0,8823 +0,3% 0,8798 0,8780 -0,8% GBP/USD 1,3990 -0,6% 1,4071 1,4122 +3,5% USD/JPY 108,70 -0,3% 108,99 108,95 -3,5% USD/KRW 1073,36 +0,2% 1070,98 1068,92 +0,6% USD/CNY 6,3365 -0,0% 6,3375 6,3264 -2,6% USD/CNH 6,3452 +0,1% 6,3383 6,3308 -2,6% USD/HKD 7,8189 +0,0% 7,8175 7,8197 +0,1% AUD/USD 0,8047 -0,5% 0,8090 0,8083 +2,9% NZD/USD 0,7285 -0,5% 0,7322 0,7324 +2,6% Bitcoin BTC/USD 10.985,77 -0,36 11.025,72 11.054,01 -22,37 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,92 65,56 -1,0% -0,64 +7,4% Brent/ICE 69,00 69,46 -0,7% -0,46 +3,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.336,19 1.340,31 -0,3% -4,12 +2,6% Silber (Spot) 17,09 17,17 -0,4% -0,07 +0,9% Platin (Spot) 993,00 1.007,50 -1,4% -14,50 +6,8% Kupfer-Future 3,16 3,18 -0,7% -0,02 -4,0% ===

