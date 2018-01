Bern (ots) - Die Stiftung der Schweizerischen Kakao- und

Schokoladewirtschaft lanciert eine Informationskampagne. Sie steht

unter dem Namen ESPRIT CHOCOLAT und zeigt den Innovationsgeist, der

in der Schweizer Schokolade steckt. Wichtige Themen sind auch die

Nachhaltigkeit und die Bedeutung der Schokolade für die Schweiz.



ESPRIT CHOCOLAT ist eine Informationskampagne der Schweizerischen

Stiftung der Kakao- und Schokoladewirtschaft. In der Stiftung sind

Hersteller, Konsumenten und der Detailhandel vertreten.



Am Ursprung des Erfolges der Schweizer Schokolade stehen der

Erfindergeist und das Streben nach Perfektion. Diese Innovationskraft

bildet den auch den inhaltlichen Schwerpunkt der

Informationskampagne. Sie beleuchtet die in diesem Zusammenhang

stehenden unternehmerischen Leistungen und richtet sich an die

Konsumentinnen und Konsumenten von Schokolade in der Schweiz. Beat

Mäder, Präsident des Stiftungsrats, meint: "Die Schweizer Schokolade

hat eine grosse Tradition. Wir zeigen den Konsumentinnen und

Konsumenten, dass diese Tradition von Innovation geprägt ist".



Pioniergeist und Innovation



Die Themen Technologie, Wirtschaft und Nachhaltigkeit bilden die

Schwerpunkte der Informationskampagne. Die Botschaften dazu werden

als Plakatsujets in den Sozialen Medien spielerisch inszeniert. Sie

lauten "Pioniergeist und Innovation.", "Wertvolle Schoggi" und

"Gelebte Verantwortung". Hinter den Schlagzeilen stehen

Informationen, Fakten und Zahlen, die für die Konsumentinnen und

Konsumenten laufend und anschaulich aufbereitet werden.



Newsseite espritchocolat.ch



Dies geschieht auf der Website www.espritchocolat.ch. Hier werden

die aktuellen Inhalte rund um die Schokolade für die Öffentlichkeit

zusammengestellt und mit spannenden Geschichten angereichert. Die

zweisprachige (D und F) Seite richtet sich an Konsumentinnen und

Konsumenten in der Schweiz und sucht den Dialog mit ihnen. Der

Kampagne kann auch über Facebook, Instagram und Twitter gefolgt

werden.



Lancierung



Zur Lancierung werden heute die eBords im Bahnhof Bern bespielt.

Von dort aus entwickelt sich die Kampagne im öffentlichen und

virtuellen Raum auf spielerische Art und Weise weiter. Kreativ und

innovativ zeichnet sie ein Bild der Schweizer Schokolade, wie wir sie

kennen und mögen und wie sie uns bisher weniger bekannt war. Damit

der ESPRIT CHOCOLAT die ganze Schweiz erfasst.



