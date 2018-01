LOCKEED MARTIN lässt die Analystenprognosen alt aussehen. Unsere positive Meinung hatten wir bereits vor den Zahlen kundgetan. Mit 4,30 $ Gewinn je Aktie liegt man deutlich über dem Konsens (4,07 $). Auch beim Umsatz werden die Schätzungen klar übertroffen. Der Ausblick bis 2020 untermauert unsere Einschätzung. Auf Top-Niveau kaufen wir jedoch nicht mehr zu. 10 % tiefer kann ein Ausbau der Position diskutiert werden. In Rüstungsaktien zu investieren, ist stets strittig und eine Glaubensfrage, insbesondere in Deutschland. Dennoch konfrontieren wir Sie mit dieser Frage ebenfalls in der nächsten Actien-Börse. Es geht um Zahlen für Aufträge und Perspektiven, die es in dieser Größe in Deutschland noch nie gegeben hat.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info