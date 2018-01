Wegen ihrer Kritik an Abgastests an Tieren wirft Grünen-Politiker Oliver Krischer der Kanzlerin Scheinheiligkeit vor. Schließlich habe Merkels Regierung die Stickoxid-Emissionen von Dieselfahrzeugen nicht eingedämmt.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verkehrsminister Christian Schmidt wegen ihrer Kritik an Abgasversuchen an Menschen und Tieren Scheinheiligkeit vorgeworfen. Wenn beide sich über solche Tests nun in der Öffentlichkeit empörten, finde er das "absolut bigott", sagte Krischer am Dienstag im Deutschlandfunk. Schließlich seien die beiden mitverantwortlich dafür, dass bei der Begrenzung der Stickoxid-Emissionen von Dieselfahrzeugen in Städten kaum etwas geschehen sei. Das komme einem "Realexperiment an 80 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...