Das Nachrichtenmagazin Focus zeichnet in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu zum sechsten Mal Deutschlands beste Arbeitgeber aus. Gesamtsieger über alle Branchen hinweg ist 2018 der Sportartikelhersteller Adidas, gefolgt von dem Internetunternehmen Google Germany auf Platz 2 und dem Chemie- und Pharma-Unternehmen Bayer auf Platz 3. Die Plätze 4 und 5 belegen die Automobilhersteller BMW und Daimler.



Insgesamt zeichnen Focus und Kununu in der größten Untersuchung dieser Art 1000 nationale Konzerne als Top-Arbeitgeber aus. Das Marktforschungsinstitut Statista hat dafür mehr als 127.000 Arbeitgeber-Beurteilungen ausgewertet - aus einer unabhängigen Online-Befragung, einer Umfrage unter Xing-Mitgliedern sowie aktuellen Kununu-Daten. Entscheidend war vor allem, ob die Arbeitnehmer ihren eigenen Arbeitgeber weiterempfehlen. Mit einer geringen Gewichtung flossen in die Untersuchung auch die Vorjahresdaten mit ein. Die in der Top-Liste genannten Arbeitgeber werden als "Top nationaler Arbeitgeber 2018" ausgezeichnet.



Für Motivation bei Mitarbeitern sorgen



Robert Schneider, Chefredakteur Focus: "Digitalisierung und Künstliche Intelligenz revolutionieren die Wirtschaft. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiter auch bei rasanten Veränderungen motiviert zu halten. Focus-Business würdigt Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern ein möglichst optimales Arbeitsumfeld bieten und so zu deren Zufriedenheit beitragen - denn das ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens."



Erstmals hat Focus-Business neben den Gesamt- und Branchensiegern auch Top-Arbeitgeber in Extra-Kategorien gekürt. Dafür zogen die Daten-Experten von Statista Ergebnisse aus der Online-Befragung und entsprechende Kununu-Daten hinzu. Ausgezeichnet werden jeweils die Top-50-Unternehmen in den Kategorien "Internationalität", "digitaler Arbeitsplatz", "Arbeitsatmosphäre", "Karriere", "Eigeninitiative", "Weiterbildung & Entwicklung", "Führungskultur" und "Gesund & Fit".



Arbeitnehmern Orientierung bieten



Dr. Sarah Müller, Director Marketing & Content von Kununu: "Arbeitnehmer achten immer stärker darauf, ob eine Firma zu ihnen und ihren Vorstellungen passt. Erfahrungsberichte auf Arbeitgeber-Bewertungsplattformen liefern verlässliche Insights, wie es sich bei einem Unternehmen anfühlt zu arbeiten. Sie erleichtern die Informationssuche und bieten Arbeitnehmern eine wertvolle Orientierungshilfe - daher freut es uns, in Zusammenarbeit mit Focus, die besten Arbeitgeber Deutschlands zu küren."



Focus-Business "Die besten Arbeitgeber 2018" erscheint am 30. Januar 2018. Das Magazin erörtert unter anderem, warum die gelisteten Top-Arbeitgeber so erfolgreich sind - darüber hinaus befasst es sich mit den Herausforderungen aktueller Personalpolitik, künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt und moderner Führung. Focus-Business "Die besten Arbeitgeber 2018" ist zum Copypreis von 6,90 Euro erhältlich.



