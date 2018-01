Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Niederländisches Recruitment-Unternehmen erlebt enormes Wachstum von mehr als 500 Prozent



YoungCapital Deutschland hat 2017 einen Rekordumsatz von 7,3 Millionen Euro generiert. Mit diesem enormen Umsatzwachstum von mehr als 500 Prozent stärkt die YoungCapital Deutschland GmbH ihre Position als europäischer Marktführer im Bereich Personalbeschaffung junger Talente.



"Wenn man unser autonomes Wachstum mit dem Rest vergleicht, zeichnen wir uns im Markt signifikant aus", so Karin van der Gragt, Managing Director der YoungCapital Deutschland GmbH. "Wir sprechen die Sprache der jüngeren Generation wie kein anderer und freuen uns darüber, dass sehr viele junge Leute sich auf der Suche nach einem Nebenjob oder als Berufseinsteiger an uns wenden."



Umsatzziel 2018



YoungCapital ist ein Recruitment-Unternehmen mit niederländischen Wurzeln und mehr als 35 Zweigstellen, unter anderem in Köln und Berlin. Der Gesamtumsatz des Spezialisten für Personalbeschaffung stieg 2017 um sechzig Prozent auf 325 Millionen Euro. Für Deutschland setzt van der Gragt im kommenden Jahr erneut ehrgeizige Wachstumsziele. "2018 streben wir 15 Millionen an. Resultieren muss dieses Wachstum unter anderem aus der Erweiterung unseres Kundenstammes und der Eröffnung zweier neuer Büros in Hamburg und München."



Schwerpunkt Kandidaten



Durch das Anziehen des Marktes werden junge Talente für zahlreiche Unternehmen immer knapper. Deshalb legt YoungCapital seinen Schwerpunkt 2018 auf die Kandidaten. "Im vergangenen Jahr haben wir gut 1000 jungen Talenten einen Job vermittelt. Dieses Jahr sollen es 1500 werden. Um das zu erreichen, konzentrieren wir uns vor allem darauf, junge Talente zu binden und zu begeistern, um so noch mehr jungen Arbeitssuchenden einen Job zu vermitteln, der zu ihnen passt."



Anstieg bei Zahl der Beschäftigten



Die Zahl der internen Mitarbeiter bei YoungCapital Deutschland stieg im vergangenen Jahr von 10 auf 40 an. Van der Gragt: "Wegen des enormen Wachstums platzen wir sprichwörtlich aus allen Nähten. Für unseren Hauptsitz in Köln müssen wir daher bereits größere Räumlichkeiten finden."



Über YoungCapital



YoungCapital (https://www.youngcapital.de/) glaubt an das Potenzial junger Menschen. Digital Natives bringen Erneuerung in Organisationen und sind somit wichtiges Wachstumskapital für Unternehmen dieser Zeit. Ziel von YoungCapital ist es, das Beste aus jungen Talenten und Unternehmen herauszuholen. Nur gemeinsam können sie das Wachstum ankurbeln.



Hinweis für die Redaktion, nicht zur Veröffentlichung:



http://www.youngcapital.de



Für nähere Informationen, Interviewanfragen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an Marieke Pleines, telefonisch unter +31(0)6-20-317378 oder per E-Mail an m.pleines@youngcapital.nl .



