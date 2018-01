Die geheuchelte Reue der Volkswagen-Spitze ist unerträglich. Denn der eigentliche Skandal sind nicht die Tierversuche mit Abgasen, sondern der nachweisliche Frühtod Zehntausender Menschen.

Volkswagen hat Affen mit Dieselabgasen bedampft und demonstriert nun so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Man werde eruieren, wie es den Affen heute geht, erklärte das Unternehmen. Da muss man sich schon sehr beherrschen, um nicht loszuschreien wie Makake im Crashtest. Ja, wie soll es den Versuchsaffen denn wohl so gehen? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leiden sie noch heute. So einfach ist das bei Versuchstieren, die wir brauchen für sichere Arzneimittel und aussagekräftige Umweltmedizin, die mit ihrem Leiden aber auch Pseudo-Innovationen der Kosmetikindustrie und besonders fiesen Waffen der Rüstungskonzerne den Weg ebnen.

Das geheuchelte Mitgefühl von Volkswagen und die gespielte Empörung der Politik ist aber noch gar nicht mal nicht das Schlimmste an diesem Affentheater. VW sorgt sich um das Wohl von Affen, die die Abgase eines Dieselautos einatmen mussten, der in VW-typischer ...

