Hannover - Die Bank of Canada hat auf der Sitzung im Januar die O/N Target Rate um 25bp auf 1,25% angehoben, so die Analysten der Nord LB.Einerseits habe die BoC angesichts starker Konjunkturdaten baldige weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt, andererseits habe sie betont, dass sie sich angesichts "wichtiger Unwägbarkeiten" in keiner Eile befinde. Die zuletzt recht stark ausgefallenen Wirtschaftsdaten hätten in den Augen der Notenbanker ein Agieren nun aber notwendig gemacht. Offenbar hätten die in 2017 vorgenommenen beiden Leitzinsanhebungen und die Aufwertung des Kanadischen Dollar keine so starke Wirkung gezeigt, wie es noch im Herbst erwartet worden sei. So habe ein anhaltend robuster Arbeitsmarkt mit etwas dynamischeren Lohnsteigerungen für ein gutes Konsumumfeld geführt.

