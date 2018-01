Hamburg (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter,



am Sonntag, den 18. Februar 2018 findet ab 11:00 Uhr die Mitgliederversammlung des Hamburger Sport-Verein e.V. in der Kuppel, Luruper Chaussee 30, 22761 Hamburg (neben der Trabrennbahn in Bahrenfeld) statt.



Bitte akkreditieren Sie sich bis spätestens 5. Februar 2018 für diese Veranstaltung. Nach Ablauf der Akkreditierungsfrist können keine Akkreditierungswünsche mehr bearbeitet werden.



Schicken Sie Ihren Akkreditierungswunsch an: akkreditierung@hsv.de



Bitte geben Sie zusätzlich an, in welchem Bereich Sie tätig sind (TV, Radio, Foto oder Print) und ob für Ihre Arbeit vor Ort Besonderheiten benötigt werden.



Die Akkreditierungen können am Tag der Mitgliederversammlung am Presse-Counter im Eingangsbereich der Kuppel abgeholt werden.



