FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem anfänglichen Kursrutsch bei SAP haben die Anleger am Dienstag doch noch Gefallen an den jüngsten Geschäftszahlen des Softwareherstellers gefunden. Die Papiere zählten am Vormittag mit einem Plus von 0,73 Prozent auf 92,76 Euro zu den Favoriten im Dax . Zu Beginn des Handels hatten die Papiere noch unter Druck gestanden.

Die Resultate des Software-Konzerns zeigten mehr Licht als Schatten, schrieb Analyst Thomas Becker von der Commerzbank in einer ersten Reaktion. Das Schlussquartal 2017 sei zwar etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, das Cloud-Geschäft habe sich aber ordentlich entwickelt. Zudem bewege sich der Ausblick auf dem Niveau der Erwartungen.

Auch Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank lobte den Geschäftsausblick auf das neue Jahr, wies aber auch auf das schwächer als gedachte Schlussquartal 2017 hin. Er hält die SAP-Aktien für nach wie vor attraktiv bewertet, insbesondere im Vergleich zu reinen Cloud-Anbietern./mis/she

