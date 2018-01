Liebe Leser,

mit dem Anstieg über 3,75?Euro wurde bereits im November 2017 ein Kaufsignal mit einem Kursziel im Bereich von 4,30 bis 4,50?Euro ausgelöst. Dieses Ziel ist an der Unterkante in den vergangenen Handelstagen erreicht worden. Seitdem bröckeln die Notierungen etwas und der Kurs der Gazprom-Aktie fiel wieder in den Bereich knapp unter 4,20 Euro zurück.

Unabhängig vom Ölpreis, der auch schon recht heiß gelaufen ist und damit immer weniger Unterstützung generieren kann, wird ... (Dr. Bernd Heim)

