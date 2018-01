Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zwar mehrheitlich mit Abgaben in den Tag gestartet, für ein Kursplus beim SMI sorgen aber vor allem die defensiven Schwergewichte. Der hiesige Börsenplatz entzieht sich damit den Vorgaben der US-Börsen, die am Montag nach ihrer Rekordserie einen Rücksetzer erlebten. Der zunehmende Druck auf den Anleihemarkt verunsichert auch die Investoren an den Aktienmärkten, erklären Börsianer. Parallel dazu zieht der Schweizer Franken deutlich an.

Daher seien einige Anleger zu Gewinnmitnahmen übergegangen, heisst es. Nervosität unter den Anlegern sei derzeit aber noch kein Thema; vielmehr sei ein vorübergehender Rückschlag an den Börsen nach dem starken Lauf fast schon überfällig. Für Zurückhaltung würden heute aber zudem wichtige anstehende Ereignisse wie der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch und der Arbeitsmarktbericht am Freitag sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,15% höher bei 9'471,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,10% auf 1'552,94 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,12% auf 10'872,71 Zähler zu. Bei den 30 wichtigsten Titeln halten sich Gewinner und Verlierer die ...

