FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter steigenden Anleihezinsen haben die Aktienkurse am Dienstag etwas belastet. In der ersten Handelsstunde sank der Dax um 0,35 Prozent auf 13 278,02 Punkte. Damit folgte der deutsche Leitindex der schwachen Wall Street, wo die Anleger nach der jüngsten Rekordrally bereits zum Wochenstart Kasse gemacht hatten. Er entfernte sich auch weiter von seinem erst eine Woche alten Rekordhoch von 13 596 Punkten. Schon tags zuvor hatten die steigenden Renditen für die festverzinslichen Wertpapiere die Börsen ausgebremst.

Der Zinsanstieg an den Anleihemärkten scheine auch die allgemeinen Inflationserwartungen nach oben zu treiben, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Ein höheres Zinsniveau kann ab einem bestimmten Niveau tendenziell zur Belastung für die Aktienmärkte werden, da alternative Anlagen - etwa klassische Sparprodukte - an Attraktivität gewinnen können. Vorerst dürfte das aber Experten zufolge noch kein Thema sein. Vielmehr sei ein vorübergehender Rückschlag an den Börsen nach dem starken Lauf fast schon überfällig.

Auch die anderen deutschen Aktienindizes zollten am Dienstag der Entwicklung an den Anleihemärkten Tribut: Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,30 Prozent auf 26 885,04 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,26 Prozent auf 2666,69 Zähler zurück. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,42 Prozent auf 3627,89 Punkte nach unten.

Bei SAP taten sich die Anleger mit der Interpretation der Zahlen schwer: Die Aktien schwankten hin und her, hielten sich zuletzt mit minus 0,04 Prozent aber etwas besser als der Dax. Die Resultate des Softwareherstellers zeigten mehr Licht als Schatten, schrieb Commerzbank-Analyst Thomas Becker. Zwar sei das Schlussquartal 2017 etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, das Cloud-Geschäft habe sich aber ordentlich entwickelt.

Die Aktien der Deutschen Bank büßten nach einem Medienbericht als einer der größten Dax-Verlierer 1,64 Prozent ein. Die HNA Group informierte ihre Gläubiger über eine Finanzierungslücke im ersten Quartal, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf damit vertraute Personen schrieb. Dies wecke abermals Sorgen, HNA könnte sich von Beteiligungen trennen, um sich Geld zu beschaffen, erklärte ein Händler. Nach letztem Stand hält HNA knapp unter 10 Prozent der Anteile an der Deutschen Bank und ist damit größter Anteilseigner.

Beim Energieversorger RWE mussten die Anleger sogar einen Kursrutsch von 2,17 Prozent verkraften. Hier belastete eine negative Studie: Das Analysehaus Jefferies strich seine Kaufempfehlung. Die durch höhere Strompreise getriebene Rally dürfte ihr Ende gefunden haben, während gleichzeitig die politischen Risiken zunehmen, hieß es zur Begründung.

Für die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon ging es hingegen um 0,80 Prozent hoch. Hier verwies ein Händler auf einen Bericht, wonach der japanische Konkurrent Renesas Gespräche bezüglich einer Übernahme mit dem US-Rivalen Maxim geführt habe. Dies halte die Übernahmefantasie in der Branche am Köcheln, wenngleich die Japaner den Bericht dementiert hätten.

Die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns Alstria Office aus dem MDax quittierten eine Kapitalerhöhung mit einem Kursabschlag von 0,93 Prozent auf 12,74 Euro. Ein Börsianer verwies indes darauf, dass der Platzierungspreis der neuen Aktien mit 12,60 Euro nur geringfügig unter dem letzten Alstria-Schlusskurs von 12,86 Euro liege.

Abseits der bekannten Indizes erfreute der Kochboxen-Anbieter HelloFresh die Anleger mit einem starken Wachstum im Schlussquartal 2017: Die Aktien sprangen um 8,39 Prozent auf 12,92 Euro hoch. Gegenüber dem Ausgabepreis von 10,25 Euro zum Börsengang Anfang November steht damit nach zwischenzeitlich heftigen Kursschwankungen ein sattes Plus von gut 26 Prozent zu Buche. Sowohl die Zahl aktiver Kunden als auch die Umsatz- und Ergebnisentwicklung lägen über seinen Schätzungen, lobte JPMorgan-Analyst Analyst Marcus Diebel. Am wichtigsten sei aber, dass HelloFresh bekräftigt habe, bis Ende 2018 operativ die Gewinnschwelle erreichen zu wollen./gl/she

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

