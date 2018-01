Der Lieferdienst Hellofresh hat seinen Umsatz im Schlussquartal 2017 kräftig gesteigert. Die Zahl der Kunden steigerte der Kochboxenversender zudem auf 1,45 Millionen. Diese Zahlen kamen an der Börse gut an.

Eine deutlich gestiegene Kundenzahl hat dem Kochboxenversender Hellofresh im vierten Quartal kräftigen Auftrieb gegeben. Der Umsatz kletterte von Oktober bis Dezember nach vorläufigen Berechnungen auf 250 bis 253 Millionen Euro, wie das erst seit kurzem an der Börse gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Das ist ein Zuwachs von fast ...

