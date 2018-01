Zürich (awp) - Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind erneut deutlich gestiegen. Insgesamt wurden CHF 3.4 Mio umgesetzt, was einer Zunahme von fast 54% gegenüber der Vorwoche entspricht. Die Anzahl der Abschlüsse blieb mit 147 etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Und auch der ZKB KMU Index zeigte sich mit 1'361.86 Punkten praktisch unverändert. Auf der Nachrichtenseite standen erneut Regionalbanken mit ihren Jahreszahlen im Fokus.

Auch in der vergangenen Woche waren die Titel der Plaston Holding gesucht (+8.3%). Die Aktien von Thurella waren mit einem Aufschlag von 2.5% gesucht. Die Valoren der Auto AG Holding legten um 2.3% zu und diejenigen des Grand Resort Bad Ragaz um knapp 2.0%.

Auf der Verliererseite verliessen die rege gehandelten WWZ-Aktien als volumenstärkster Titel (CHF 1.02 Mio in 18 Transaktionen) die Woche mit einem Abschlag von 2.0%. Auch die Papiere der Zürcher Oberland Medien litten unter Abgabedruck. Sie büssten um 2.2% ein. Zu beiden Unternehmen gab es keine Neuigkeiten. Die Aktien des EW Jona Rapperswil und der NZZ beendeten die Handelswoche unverändert.

Hinter Volumenleader WWZ erzielten die Reishauer-Namenaktien in vier Abschlüssen einen Umsatz von CHF 646'000. Die Valoren von Repower generierten in 15 Trades CHF 258'649. In den Inhaberwerten von Reishauer setzte die ZKB in einer Transaktion insgesamt CHF 161'000 um und in den NZZ-Aktien in elf Abschlüssen CHF 160'400.

Erneut haben einige Regionalbanken ihre Geschäftsberichte veröffentlicht. Bei der Leihkasse Stammheim reduzierte sich 2017 der Geschäftsertrag im Vergleich zum Vorjahr um 4.3% auf CHF 6.03 Mio. Der Geschäftserfolg war um 1.1% auf CHF 2.42 Mio rückläufig. Mit CHF 0.92 Mio lag der Reingewinn im Rahmen des Vorjahres.

Einen im Vorjahresvergleich stabilen Jahresgewinn erzielte auch die Bank SLM (ehemals Spar- und Leihkasse Münsingen). Er lag erneut bei CHF 3.3 Mio. Der Gesamtertrag nahm zum Vorjahr um 1.8% auf CHF 22.3 Mio ab. Aufgrund der tieferen Zinsmarge lag der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft trotz einer Volumensteigerung unter dem Vorjahreswert(1.8%).

Bei der Regiobank Solothurn verbesserte sich der Geschäftserfolg 2017 um 2.9% auf CHF 16.1 Mio, womit dieser erstmals auf mehr als CHF 16 Mio anstieg. Unter dem Strich verblieb ein um 1.7% höherer Jahresgewinn von CHF 7.4 Mio. Im wichtigsten Geschäft, dem Zinsengeschäft, erhöhte sich der Nettoerfolg um 1.9% auf CHF 29.3 Mio.

Einen minim höheren Reingewinn (+0.3%)von CHF 15.6 Mio erzielte die Nidwaldner Kantonalbank. Der Geschäftsertrag stieg um 0.5% auf CHF 59.6 Mio, wobei der Erfolg aus dem Zinsgeschäft stabil blieb.

Repower teilte derweil mit, dass der vor zwei Wochen angekündigten Teilrückkauf der 2.375%Anleihe abgeschlossen wurde. Insgesamt wurden Anleihen mit einem Nennwert über knapp CHF 18.6 Mio zurückgekauft. Zudem vermeldete das Unternehmen den Rücktritt von Verwaltungsratspräsident Pierin Vincenz auf die kommende Generalversammlung.

Keine grosse Wirkung auf den Kurs hatte der Entscheid der IBAarau AG auf die nicht Realisierung der Wasserkraftwerke.

