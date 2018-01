Düsseldorf - Der Deflator des privaten Verbrauchs in den USA schwächte sich im Dezember 2017 auf 1,7% in der Jahresrate ab (November 2017: 1,8%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für das Gesamtjahr 2017 liege damit im Durchschnitt der Zuwachs bei 1,7% (2016: 1,2%). Wenig dynamisch präsentiere sich die Situation beim Kerndeflator des privaten Verbrauchs. Hier habe die Jahresrate 1,5% betragen, wie auch schon im November 2017. Zudem habe sich dieser Wert auch im Durchschnitt für das gesamte Jahr 2017 ergeben, nach 1,8% in 2016. Sowohl für 2018 als auch 2019 würden die Analysten mit Zuwächsen von je 1,7% eine ebenfalls nur moderate Bewegung in Richtung der FED-Zielmarke (2%) erwarten.

