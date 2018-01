Winterthur - Die im Juli 2017 lancierte Gesundheitsvorsorge der AXA Winterthur ist auf Kurs. Bis Ende Jahr konnten rund 11'000 Policen abgeschlossen werden. Besonders beliebt ist der Wechselservice, der den Kunden eine günstigere Grundversicherung empfiehlt.

Im Juli 2017 hat die AXA Winterthur die Gesundheitsvorsorge lanciert und wurde mit ihren Produkten in der Kranken-Zusatzversicherung zur ersten Schweizer Versicherung, welche das Thema Vorsorge ganzheitlich abdeckt. Die Ziele waren von Anfang an ambitioniert: 10'000 Policen im ersten Jahr, 100'000 Policen bis 2020, fünf Prozent Marktanteil in ...

