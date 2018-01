Gérald Darmanin - Frankreichs Haushaltsminister - steht wegen einer Vergewaltigungs-Anzeige unter enormen Druck. Es werden bereits Stimmen laut, die einen Rücktritt fordern. Gérald Darmanins weist den Vorwurf zurück.

Der französische Haushaltsminister Gérald Darmanin steht nach einer Anzeige wegen Vergewaltigung unter Druck. Eine Sprecherin der konservativen Oppositionspartei Les Républicains forderte am Montag den Rücktritt des Ministers. "Wir respektieren die Unschuldsvermutung", sagte Laurence Sailliet. Aber in Anbetracht der schweren Anschuldigungen habe Darmanin keine andere Wahl, als zurückzutreten. Auch eine Petition von Feministinnen forderte das Ausscheiden Darmanins aus dem Kabinett, "damit die Justiz und die Regierung in ...

