Multi-Gigabit-Vernetzung stellt eine wesentliche Sicherheitskomponente für autonome Fahrzeuge dar

Die Aquantia Corp. (NYSE: AQ), ein führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen für Multi-Gigabit-Ethernet, hat heute bekannt gegeben, dass ihr Produktportfolio im Bereich Automobilvernetzung die 10-Gbit/s-Ethernet-Konnektivitätslösung für die Plattformen DRIVE Xavier und DRIVE Pegasus für autonome Fahrzeuge ist. Die leistungsstarken NVIDIA-AI-Rechenplattformen mit Multi-Gigabit-Vernetzung von Aquantia werden ab dem ersten Quartal 2018 für Partner in der Automobilbranche verfügbar sein.

NVIDIA-DRIVE-AI-Fahrzeugcomputer nutzen Deep Learning, um Daten aus mehreren Kameras, Radar, LIDAR und anderen Sensoren im gesamten Fahrzeug zu verarbeiten. Um Level-4- und Level-5-Fahren kategorisiert als völlig autonomes Fahrzeug zu ermöglichen, müssen Hunderte von Billionen von Deep-Learning-Operationen pro Sekunde (TOPS) Sensordaten empfangen und verarbeiten und kritische Entscheidungen sofort an alle Systeme des Fahrzeugs kommunizieren. Beispielsweise analysiert der DRIVE-Xavier-Prozessor alle Informationen, um eine vollständige Rundumwahrnehmung des Fahrzeugs zu erhalten und die Anwesenheit und Bewegung von Fußgängern, anderen Fahrzeugen und Objekten zu bestimmen, während er einen sicheren Fahrtweg plant. Die Aquantia-Ethernet-Produkte kommunizieren die Daten und Entscheidungen im gesamten System mit 10 Gbit/s über Automobil-Ethernetkabel hin und her, um so ein reibungsloses autonomes Erlebnis zu ermöglichen.

"Die NVIDIA-DRIVE-Plattform nutzt redundante und vielfältige Funktionen, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen, wofür die Multi-Gigabit-Konnektivität eine absolute Notwendigkeit ist", sagte Faraj Aalaei, Chairman und CEO der Aquantia Corp. "Aquantia war der erste Anbieter, der die Standards vorangetrieben hat, die in anderen Märkten die Einführung der Multi-Gigabit-Konnektivität ermöglicht haben, und wir haben eine führende Position beibehalten, während wir an diesen Märkten für höhere Geschwindigkeiten gesorgt haben. Wir freuen uns, mit NVIDIA zusammenzuarbeiten und als Erster diesen entscheidenden Baustein für die Automobilindustrie bereitzustellen, um ein sicheres Selbstfahrerlebnis zu ermöglichen."

"Jedes autonome Fahrzeug ist ein bewegliches, in sich geschlossenes Rechenzentrum, das von einem energieeffizienten AI-Supercomputer angetrieben wird, den man im Kofferraum verstecken kann", sagt Gary Hicok, Senior Vice President für Hardware-Entwicklung bei NVIDIA. "Um ein sicheres Selbstfahrerlebnis zu erreichen, benötigen wir sichere, zuverlässige, redundante Multi-Gigabit-Netzwerke, die große Datenmengen transportieren."

Multi-Gigabit-Ethernet für die Automobilbranche

Autonomes Fahren sorgt für einen Paradigmenwechsel in der Automobilindustrie mit sehr strengen Anforderungen von hochauflösenden Kameras bis hin zur Notwendigkeit redundanter und sicherer Netzwerke, die auf einer zuverlässigen und kostengünstigen Verkabelung basieren. Folglich hat die Branche Multi-Gigabit-Ethernet über Kupfer als vielversprechendste Technologie zur Bereitstellung von Konnektivität für Bordnetzwerke in Fahrzeugen bestimmt. Raymond James schätzt, dass der mit autonomem Fahren in Zusammenhang stehende Siliziumgehalt bis zum Jahr 2030 ein jährliches Marktvolumen von 30 Milliarden US-Dollar ausmachen wird.1 Jedes dieser Fahrzeuge kann bis zu fünfzig Einheiten Netzwerk-Silizium enthalten. Hier erhalten Sie weitere Informationen über AQcelerate-Multi-Gigabit-Produkte.

Über Aquantia

Aquantia ist führend in den Bereichen Design, Entwicklung und Vermarktung fortschrittlicher Hochgeschwindigkeits-Kommunikations-ICs für die Ethernet-Konnektivität an den Märkten für Rechenzentren, Enterprise-Infrastruktur und Zugang. Die Produkte von Aquantia sind so konzipiert, dass sie auf kosteneffiziente Weise Spitzengeschwindigkeiten für den Einsatz in der neuesten Generation von Kommunikationsinfrastrukturen bereitstellen, um Engpässe bei der Netzwerkbandbreite zu beheben, die durch das Wachstum des weltweiten IP-Verkehrs und in neuen und anspruchsvollen Anwendungen wie dem autonomen Fahren entstehen. Der Hauptsitz von Aquantia befindet sich im Silicon Valley. Weitere Informationen finden Sie unter www.aquantia.com.

1 Quelle: Raymond James, From ADAS to Autonomous: A 25-Year Forecast and Full Value Chain Analysis, The 2017 Version März 2017, Siliziumgehalt in autonomen Fahrzeugen für 2030 auf ein Marktvolumen von insgesamt 30 Mrd. USD geschätzt.

