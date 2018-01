Am Freitag erst wurde SAP in einer Studie mit einem Wert von nicht ganz 49 Milliarden Euro zur wertvollsten deutschen Marke deklariert, heute geht es für die Walldorfer nach Zahlen nur kurz um 0,7% nach oben. Dabei waren die richtig gut, denn trotz des wiedererstarkten Euros konnte der Softwaregigant seinen Umsatz im vierten Quartal um ein Prozent auf 6,8 Milliarden Euro steigern, wie dpa berichtet. Damit bleibt SAP zwar hinter den Erwartungen der Analysten zurück, kann seine eigenen 2017er-Ziel aber solide erfüllen. Und peilt für 2018 sogar die erste Erhöhung der operativen Marge seit fünf Jahren an. Perspektivisch bedeutet das Daumen hoch, auch für die Aktie:

