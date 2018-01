Berlin (ots) - "Die von der EU27 vorgeschlagene Übergangsfrist bis Ende 2020 schafft endlich mehr Klarheit. Die britische Regierung sollte diesem Beschluss zügig zustimmen. Es ist vernünftig, dass in der Übergangsphase die Regeln des Binnenmarkts und der Zollunion weiterhin ohne Wenn und Aber gelten sollen und vom Vereinigten Königreich umzusetzen sind. Die Frist erhöht den Druck, bis zu diesem Zeitpunkt ein Abkommen über das künftige Verhältnis auszuhandeln.



Der schwierigste Teil der Verhandlungen liegt noch vor uns. Die Wirtschaft braucht schnellstmöglich Klarheit über das künftige Verhältnis. Die Verhandlungen müssen jetzt an Tempo zulegen. London darf sich keinen falschen Illusionen hingeben. Unsere Unternehmen müssen rasch wissen, welches Modell die britische Regierung sich für ein künftiges Abkommen vorstellt."



